РФ готовится к масштабному ракетному удару по Украине? Что сообщило посольство США

Людей призывают во время воздушных тревог находиться в укрытиях

В преддверии Дня Независимости, 24 августа, может произойти массированная атака России на Украину. Фиксируется высокая вероятность удара дронами и ракетами в этот период.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"В течение следующих нескольких дней и в выходные существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины в связи с Днем Независимости Украины 24 августа", — говорится в сообщении.

Отметим, 22 августа в некоторых украинских интернет-СМИ появились сообщения от посольства США о якобы планах удара РФ по гражданской инфраструктуре в Украине и призывах к американским гражданам уехать из страны. Однако эта новость оказалась перепечаткой новости с 2022 года.

В то же время, как сообщил "Телеграфу" источник, с начала полномасштабного вторжения посольство США в Украине ежегодно прогнозирует высокую вероятность атак на День Независимости. При этом каких-либо дополнительных приготовлений врага к ракетной атаке военные не фиксируют, это касается и ядерных объектов.

РФ наносит ракетные и комбинированные удары по гражданским объектам почти ежедневно. Так, 22 августа утром в Киеве прозвучала серия взрывов. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, по которым отработала противовоздушная оборона.

Также 19 августа во время российской атаки около трех ночи вражеский дрон попал в промышленный объект в одном из микрорайонов на окраине Тернополя. Начался пожар горюче-смазочных резервуаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России атакован очередной аэродром. На взрывы жаловались в Волгоградской области.