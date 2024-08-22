Очередной аэродром атакован: в России пожаловались на взрывы в Волгоградской области (видео)

Россияне уже заявили, что якобы сбили два украинских беспилотника

Ночью 22 августа дроны атаковали российскую авиабазу "Мариновка" в Волгоградской области, расположенную в 440 километрах от Украины. Отмечалось, что работала российская противовоздушная оборона, а на аэродроме после мощных взрывов возник пожар.

Об этом сообщили российские информационные каналы. По их данным, о взрывах сообщили жители города Калач-на-Дону, в двух десятках от которого расположена а/б "Мариновка".

Российские СМИ заявили о якобы сбитии двух беспилотников. Один якобы сбили в нескольких километрах от аэродрома и он упал в поле, а обломки другого БПЛА упали на неиспользуемое бытовое помещение, вызвав пожар. Однако местные жители в соцсетях написали, что это ложь – пожар начался на территории непосредственно "Мариновки".

Кроме того, местные жители подвергли сомнению версию о "двух беспилотниках". По их словам, слышно было до 10 взрывов, перед каждым из которых в небе можно было услышать звуки пролета беспилотника. Также опубликовано множество видео, на которых можно услышать и увидеть взрывы. Местные власти, кстати, пока никак не комментировали атаку на авиабазу.

Известно, что на этом аэродроме базируются самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М из состава 11 смешанного авиационного полка. Эта часть участвовала в войне на Украине. Аэродром известен тем, что в сентябре 2023 один из самолетов Су-24М упал во время тренировок, экипаж погиб.

Силы обороны Украины в ночь на 14 августа атаковали на территории России четыре военных аэродрома. Атака проводилась подразделениями Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны. Под удар попали аэродромы в трех регионах России – во Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ, потери россиян уточняются.

Ранее мы уже писали, что на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области спутники NASA зафиксировали пожары после атаки украинских дронов. " Телеграф " рассказывал, что известно об аэродроме "Саваслейка", который могли атаковать беспилотники.

Ранее в сети появилось фото, на котором видны последствия атаки украинских беспилотников по аэродрому "Морозовск". Напомним , "хлопок" здесь произошел в ночь на 3 августа.