ГУР атаковало аэродром "Саваслейка", с которого взлетали МиГи: уничтожены и повреждены самолеты

Атака на этот объект была совершена не в первый раз

В пятницу, 16 августа, Украинская военная разведка (ГУР) успешно провела операцию по удару по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в разведке. Отмечается, что в результате атаки были уничтожены самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Удар был осуществлен с помощью дронов-камикадзе, в результате чего полностью уничтожен один самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Кроме того, еще около пяти самолетов, вероятно, также МиГ-31К/И, получили повреждения.

"Предварительный удар по аэродрому Саваслейка был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И. По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24", — добавляют источники в разведке.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинате "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области.