Россиянин взорвал офицеров РФ и перешел на сторону Украины: детали дерзкой операции в тылу врага от ГУР (видео)

Российский военный решил бороться с путинским режимом

Военнослужащий российской армии взорвал штаб батальона "Шторм Z" с офицерами и перешел на сторону Украины. Это стало результатом успешной операции под названием "Очерет".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там отметили, что организовали эту операцию проект "Хочу жить" и легион "Свобода России".

По данным ГУР, еще зимой 2024 года российский пилот FPV-дрона с позывным "Сильвер" вышел на связь с легионом "Свобода России". Он рассказал, что пошел на сотрудничество с Украиной из-за систематических военных и других преступлений российского командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.

В ГУР подчеркнули, что взаимодействие с российским военнослужащим позволило Украине получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на одном из направлений фронта. Впоследствии, воспользовавшись удобным моментом, "Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба подразделения "Шторм Z". В тот момент там спал комбат и другие русские офицеры.

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", – рассказал он.

После этого "Сильвер" скрылся заранее продуманным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время российский доброволец стал рекрутом легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом.

Следует отметить, что на YouTube-канале легиона "Свобода России" опубликовано видео об этой операции. Внимание, на нем присутствуют сцены насилия.

Кроме того, проект "Хочу жить" обнародовал интервью "Сильвера". В нем он рассказал о деталях операции.

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" обратились к российским военным с призывом сдаваться в плен Вооруженным силам Украины. Они заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обратить оружие против Кремля.