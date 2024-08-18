Пожар продолжается до сих пор: в ГУР рассказали подробности ночной атаки по нефтебазе в Ростовской области

Последствия поражения объекта уточняются

В воскресенье, 18 августа, в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинате "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в украинской разведке. Отмечается, что упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

По информации местных телеграмм-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим. В настоящее время на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар.

"Подробные результаты поражения нефтебазы уточняются", — говорят источники в украинской разведке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 августа была совершена атака по Ростовской области, а именно — по аэродрому Морозовск. Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.