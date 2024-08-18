Пожежа триває й досі: в ГУР розповіли подробиці нічної атаки по нафтобазі в Ростовській області

Наслідки ураження обʼєкта уточнюються

У неділю, 18 серпня, в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу у Росії. Мовиться про "ФДКУ комбінат "Кавказ" в районі Пролетарська Ростовської області.

Про це повідомили джерела "Телеграфа" в українській розвідці. Зазначається, що згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

За інформацією місцевих телеграм-каналів відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим займанням резервуарів з пальним. Наразі на обʼєкті досі намагаються ліквідувати пожежу.

"Детальні результати ураження нафтобази уточнюються", — кажуть джерела в українській розвідці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 3 серпня було здійснено атаку по Ростовській області, а саме — по аеродрому Морозовськ. Зафіксовано попадання до складів із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.