"Збили" важливим об’єктом: у Росії після атаки БПЛА спалахнула потужна пожежа (відео)

За попередньою інформацією, постраждалих

У ніч проти 18 серпня Ростовську область Росії атакували безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу в Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів губернатор Ростовської області. За його словами, пожежа сталася на території промислового складу.

"На південному сході Ростовської області силами ППО також було відбито атаку БПЛА. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося займання дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", — йдеться в повідомленні.

Він пояснив, що через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено. Водночас у пабліку SHOT та низці інших пабліків показали відео з місця події. Зазначається, що інформації щодо постраждалих немає.

На цей момент на місці працюють екстрені служби.

Очевидці розповіли SHOT, що нафтобаза була атакована близько 5 години ранку. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося займання палива. Жителі міста чули 4–5 вибухів і потім побачили стовп диму та пожежу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 3 серпня було здійснено атаку по Ростовській області, а саме — по аеродрому Морозовськ. Зафіксовано попадання до складів із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.