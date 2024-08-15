Чотири аеродроми росіян: в Генштабі розкрили деталі атаки на Росію 14 серпня

Втрати російських окупантів після українських ударів уточнюються

Сили оборони України у ніч на 14 серпня атакували на території Росії чотири військові аеродроми. Атака проводилася підрозділами Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Про це ввечері 14 серпня окремо повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Під удар потрапили аеродроми у трьох регіонах Росії – у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ, втрати росіян уточнюються.

"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження", – сказано у повідомленні.

Раніше ми вже писали, що на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області супутники NASA зафіксували пожежі після атаки українських дронів. "Телеграф" розповідав, що відомо про аеродром "Саваслейка", який могли атакувати безпілотники.

Раніше у мережі з’явилося фото, на якому видно наслідки атаки українських безпілотників по аеродрому "Морозовськ". Нагадаємо "бавовна" тут сталася в ніч проти 3 серпня.