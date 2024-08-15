Четыре аэродрома россиян: в Генштабе раскрыли детали атаки на Россию 14 августа

Потери российских окупантов после украинских ударов уточняются

Силы обороны Украины в ночь на 14 августа атаковали на территории России четыре военных аэродрома. Атака проводилась подразделениями Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны.

Об этом вечером 14 августа отдельно сообщил Генеральный штаб ВСУ. Под удар попали аэродромы в трех регионах России – во Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ, потери россиян уточняются.

"В частности, поражены военные аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника. Основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения", – говорится в сообщении.

Ранее мы уже писали, что на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области спутники NASA зафиксировали пожары после атаки украинских дронов. "Телеграф" рассказывал, что известно об аэродроме "Саваслейка", который могли атаковать беспилотники.

Ранее в сети появилось фото, на котором видны последствия атаки украинских беспилотников по аэродрому "Морозовск". Напомним, "хлопок" здесь произошел в ночь на 3 августа.