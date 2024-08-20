Росіянин підірвав офіцерів РФ та перейшов на бік України: деталі зухвалої операції в тилу ворога від ГУР (відео)

Російський військовий вирішив боротись з путінським режимом

Військовослужбовець російської армії підірвав штаб батальйону "Шторм Z" з офіцерами та перейшов на бік України. Це стало результатом успішної операції під назвою "Очерет".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там зазначили, що організували цю операцію проєкт "Хочу жить" та легіон "Свобода Росії".

За даними ГУР, ще взимку 2024 року російський пілот FPV-дрона з позивним "Сільвер" вийшов на зв’язок із легіоном "Свобода Росії". Він розповів, що пішов на співпрацю з Україною через систематичні воєнні та інші злочини російського командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

У ГУР наголосили, що взаємодія з російським військовослужбовцем дозволила Україні отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на одному з напрямків фронту. Згодом, скориставшись зручним моментом "Сільвер" кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу "Шторм Z". У той момент там спав його комбат та інші російські офіцери.

"Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", ― розказав він.

Після цього "Сільвер" утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині російський доброволець став рекрутом легіону "Свобода Росії", аби боротись зі злочинним путінським режимом.

Варто зазначити, що на YouTube-каналі легіону "Свобода Росії" опубліковано відео про цю операцію. Увага, на ньому присутні сцени насильства.

Крім того, проєкт "Хочу жить" оприлюднив інтерв'ю "Сільвером". В ньому він розповів про деталі операції.

Нагадаємо, добровольці легіону "Свобода Росії" звернулись до російських військових із закликом здаватись в полон Збройним силам України. Вони заявили, що готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю проти Кремля.