ГУР атакувало аеродром "Саваслєйку", з якого злітали МіГи: знищені та пошкоджені літаки

Атака на цей об'єкт була здійснена не вперше

У п'ятницю, 16 серпня, Українська воєнна розвідка (ГУР) успішно провела операцію з удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в розвідці. Зазначається, що внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

Удар був здійснений за допомогою дронів-камікадзе, внаслідок чого повністю знищено один літак МіГ-31К/І та два літаки Іл-76. Крім того, ще близько п'яти літаків, ймовірно також МіГ-31К/І, отримали пошкодження.

"Попереднього удару по аеродрому Саваслейка було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И. За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24", — додають джерела в розвідці.

Раніше "Телеграф" писав, що в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу у Росії. Мовиться про "ФДКУ комбінат "Кавказ" в районі Пролетарська Ростовської області.