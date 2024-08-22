Черговий аеродром атаковано: в Росії поскаржилися на вибухи у Волгоградській області (відео)

Росіяни вже заявили, що нібито збили два українських безпілотники

Вночі 22 серпня дрони атакували російську авіабазу "Маринівка" у Волгоградській області, яка розташована за 440 кілометрів від України. Відзначалося, що працювала російська протиповітряна оборона, а на аеродромі після сильних вибухів виникла пожежа.

Про це повідомили російські інформаційні канали. За їхніми даними, про вибухи повідомили мешканці міста Калач-на-Дону, у двох десятках від якого розташована а/б "Маринівка".

Російські ЗМІ заявили про нібито збиття двох безпілотників. Один нібито збили за кілька кілометрів від аеродрому і він упав у поле, а уламки іншого БПЛА впали на невикористовуване побутове приміщення, спричинивши пожежу. Проте місцеві мешканці у соцмережах написали, шо це брехня – пожежа почалася на території безпосередньо "Маринівки".

Окрім того, місцеві мешканці піддали сумніву версію про "два безпілотники". За їхніми словами, було чутно до 10 вибухів, перед кожним з яких в небі можна було почути звуки проліту безпілотника. Також опубліковано численні відео, на яких можна почути та побачити вибухи. Місцева влада, доречі, поки що ніяк не коментувала атаку на авіабазу.

Відомо, що на цьому аеродромі базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М зі складу 11-го змішаного авіаційного полку. Ця частина брала участь у війні в Україні. Аеродром відомий тим, що у вересні 2023 року один з літаків Су-24М впав під час тренувань, екіпаж загинув.

Сили оборони України у ніч на 14 серпня атакували на території Росії чотири військові аеродроми. Атака проводилася підрозділами Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Під удар потрапили аеродроми у трьох регіонах Росії – у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ, втрати росіян уточнюються.

Раніше ми вже писали, що на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області супутники NASA зафіксували пожежі після атаки українських дронів. "Телеграф" розповідав, що відомо про аеродром "Саваслейка", який могли атакувати безпілотники.

Раніше у мережі з’явилося фото, на якому видно наслідки атаки українських безпілотників по аеродрому "Морозовськ". Нагадаємо "бавовна" тут сталася в ніч проти 3 серпня.