Буданов назвал цели украинских дронов в РФ: что попало под удар 21 августа

Он раскрыл некоторые детали

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о целях атаки украинскими беспилотниками на территорию России, в среду, 21 августа. Было проведено несколько операций с использованием ударных дронов.

Об этом Буданов сказал изданию The War Zone. По его словам, целями были центр радиосвязи, московский аэропорт и авиабаза в Ростовской области.

"Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников", — отметил глава ГУР.

Он не уточнил, где расположен центр радиотехнической разведки, который был одной из целей атак. Однако Буданов добавил, что помимо него под ударами были аэропорт "Остафьево" в Москве и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

Глава ГУР сказал, что в целом для этих атак было использовано 50 беспилотников. Масштабы ущерба, выясняются, отметил главный разведчик Украины.

Вместе с тем, как подчеркивает The War Zone, система пожарной информации NASA не зафиксировала пожаров ни в "Остафьево", ни в "Миллерово". Российские власти 21 августа заявили о сбивании всех беспилотников, которые атаковали территорию их страны. Минобороны РФ заявило, что было сбито о 45 дронов.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 21 августа 10 беспилотников было сбито в районе Подольска. Около этого города расположен аэропорт "Остафьево", который используют российские военные. По словам Собянина, это была одна из самых масштабных атак на регион за все время.

Как сообщал "Телеграф", нефтебаза Федерального резерва РФ в городе Пролетарск в Ростовской области, которую 18 августа атаковали беспилотники, по состоянию на вечер 22 августа продолжала гореть уже четвертые сутки. Потушить пожар российским спасателям не удалось, пламя уже уничтожило десятки резервуаров.