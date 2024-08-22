Если надежды Зеленского не оправдаются, потенциальные стратегические выгоды от украинского удара будут потеряны.

Вся операция Вооруженных сил Украины в Курской области России была бы не нужна в том случае, если бы "партнеры" сняли свои ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российским военным объектам. Но если союзники и сейчас откажутся снимать ограничения, то вся операция будет бесполезной.

Об этом пишет издание Bloomberg. Отмечается, что наступление в Курской области имеет две цели: заставить российских оккупантов перебрасывать войска с фронта на Донбассе и заставить союзников мобилизоваться, увеличив и ускорив поставки оружия Украине, одновременно сняв ограничения на удары дальнобойным вооружением по России.

"Пока это не работает. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, одновременно собирая вместе разношерстную группировку сил из других регионов, чтобы остановить украинское наступление на Курск. Но фокус может быть в некотором смысле неверным… Нейтрализовав ключевые преимущества России, Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвода российских войск. Кроме того, Киеву может достаться небольшая территория, которую можно будет обменять во время предстоящих переговоров. Этот, безусловно, оптимистический сценарий обеспечит не только тактические военные выгоды, но и стратегические, способные повлиять на исход войны в целом", — написал автор материала, аналитик и обозреватель Марк Чемпион.

Впрочем, если надежды Зеленского не оправдаются, потенциальные стратегические выгоды от украинского удара будут потеряны. Виновны в этом будут не украинцы, а нерешительные западные союзники – все больше, Украина может понести очередные территориальные потери на Донбассе.

"Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск на Донбассе, и Путин окажется на пути к завоеванию остальной части Донецкой и Луганской областей. В какой-то момент Украине придется просить мира на условиях, которые, как показало аналогичное соглашение в 2014 году, только подстегнут Путина вернуться к драке позже… Западные лидеры должны наконец определить, что победой для Украины является обеспечение сильной позиции на переговорах, и разработать финансовую и военную стратегию для достижения этой цели. У них есть средства, и они могут начать с отмены ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", – резюмировал аналитик.

Как сообщалось ранее, Украина близка к тому, чтобы закрыть котел в одном из районов Курской области. Для этого она уничтожает переправы на реке Сейм и пытается загнать в ловушку около трех тысяч русских солдат.

В целом с 6 по 20 августа во время Курской операции ВСУ расширили свою зону контроля до 1263 квадратных километров. Также в 93 населенных пунктах России поднят украинский флаг.