Россияне в оперативном окружении: ВСУ уничтожили еще одну переправу (фото)

Ранее фиксировали вспышку возле моста

Украинские военные, вероятно, уничтожили построенную оккупантами переправу через реку Сейм в Курской области, что приблизило образование котла на этом направлении. На спутниковых снимках видно, что рядом с местом, где находился понтонный мост, поднимается дым.

Как сообщает "Радио Свобода", на фото сделанных 19 августа показано, что в 500 м от понтонной переправы между селами Звание и Глушково виден дым.

При этом переправа на снимках отсутствует. До этого системы Nasa Firms зафиксировали вспышку вблизи моста, после которой появился дым.

На спутниковых снимках за 18 августа переправа еще есть, а вот за 19 августа ее нет.

Заметим, что оккупанты начали возводить понтонные переправы через реку Сейм после ударов ВСУ по мостам в этом районе. По предварительным спутниковым снимкам, россияне построили два таких моста. Один из них уже уничтожен.

Разрушенные ВСУ стационарные мосты фактически соединяли участок площадью около 700 км от остальной Курской области. Через них происходило снабжение боеприпасов русским войскам. Однако сейчас эта территория фактически отрезана и, скорее всего, в ближайшее время будет занята ВСУ.

Именно поэтому, по словам аналитика немецкой газеты Bild Юлиан Репке, Украина близка к закрытию котла на реке Сейм в Курской области. Внутри остается до 3 тысяч русских военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, приблизит ли операция Украины на Курщине конец войны.