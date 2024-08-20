Путин требует освободить Курскую область: какой дедлайн он поставил своей армии

Задача российских оккупантов заключается в том, чтобы выполнить эту задачу в кратчайшие сроки, не снимая своих захватчиков на Донбассе

Российский диктатор Владимир Путин установил дедлайн на вытеснение украинских войск из Курской области, где идут бои. Своим "воинам" он приказал сделать это, не снимая силы с основных участков в Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на информацию от своего источника в военно-политическом руководстве. По его словам, Путин дал указание освободить Курскую область до 1 октября 2024 года.

При этом, задача российских оккупантов заключается в том, чтобы выполнить эту задачу в кратчайшие сроки, не снимая своих захватчиков на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Пока наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось — скорее, только усилилось.

То есть, сейчас россияне пытаются отправить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений. Только не с Торецкого и Покровского. Это говорит о том, что у врага сейчас есть мало свободных сил и резервов.

"Сейчас враг выдергивает войска прямо с переднего края. В частности из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я Бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года", — сказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

На карте показана территория Курской области, которую освободили ВСУ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воздушных силах Украины показали момент удара моста через реку Сейм возле деревни Званное в Курской области. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.