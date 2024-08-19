ВСУ освобождают села в Курской области, а оккупанты давят на Донбассе: что происходит на фронте (карта)

За предыдущие сутки произошло 110 боевых столкновений

Начался 908-й день войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 18 августа, Силы Обороны освободили ряд населенных пунктов в Курской области РФ.

Речь идет об Апанасовке, Снагости, Отрубе. Аналитики портала Deepstate пишут, что продвижение ВСУ есть также в населенном пункте Ольговка.

Однако, как пишут аналитики, есть продвижение врага на востоке Украины. Речь идет о Песчаном, Скучном, Николаевке, Зализнянском, Новожеланном, Нелиповке и Нью-Йорке.

"Враг продвинулся возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянском, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке. Уточнена линия столкновения западнее Нью-Йорка", — говорится в сообщении.

Песчаное

В Генеральном Штабе Вооруженных сил Украины в ежедневной сводке о ситуации на фронте сообщили, что за предыдущие сутки произошло 110 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Там с начала минувших суток, шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птиче, Заветное и Михайловка. Силы обороны отразили 24 атаки, девять — еще продолжаются.

"На этом направлении был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта. К тому же повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять авто", — пишут в Генштабе.

Кроме того, враг атаковал на Купянском, Торецком направлениях. Боестолкновения произошли на Харьковском и Лиманском направлениях.

Ранее Телеграф писал, что в США оценили влияние Курской операции ВСУ на войну в Украине.