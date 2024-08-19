Война — день 908: россияне усиливают давление под Покровском, а ВСУ готовят новые удары в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает отбивать массированное российское наступление на востоке, а наиболее критическая ситуация остается в районе Покровска, где за прошлые сутки произошло 33 боевых столкновения из 110, которые были зафиксированы по всему фронту. Также россияне пытаются найти нужные резервы, чтобы остановить операцию ВСУ в Курской области, а в Украине говорят, что успехи там это лишь первый этап плана Киева.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Аналитический ресурс DeepState обновил карту боевых действий. Там сообщили, что ВСУ смогли выбить россиян из Апанасовки, Снагости и Отрубов и смогли продвинуться в Ольговке на Курском фронте. Тем временем россияне смогли продвинуться возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Новожеланного, в Нелеповке и в Нью-Йорке.

О том, что происходило 15 августа, читайте в трансляции: Война — день 904: у ВСУ успехи в Курской области, а россияне давят на Донбассе

С ситуацией в Украине за 16 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 905: россияне продвинулись в Покровск и уже говорят о территориальных уступках

О новостях и событиях 18 августа мы рассказывали здесь: Война — день 907: ВСУ продолжают "демилитаризацию" Курской области, а оккупанты давят на востоке