Война — день 907: ВСУ продолжают "демилитаризацию" Курской области, а оккупанты давят на востоке

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, как и не останавливаются попытки оккупантов продвинуться на восточном направлении. Наиболее активные бои по-прежнему происходят на Покровском направлении, на котором лишь за предыдущие сутки произошло 35 боевых столкновений. Однако в настоящее время основное внимание смещено на происходящее в Курской области, где ВСУ продолжают масштабную операцию по созданию "санитарной зоны".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В селе Званое (Курская область) почти уничтожен второй мост через реку Сейм, что увеличивает шансы российской группировки оказаться в ловушке.

О новостях и событиях 14 августа мы рассказывали здесь: Война — день 903: ВСУ заняли более 70 сел в Курской области, а россияне штурмуют по всей линии фронта

О том, что происходило 15 августа, читайте в трансляции: Война — день 904: у ВСУ успехи в Курской области, а россияне давят на Донбассе

С ситуацией в Украине за 16 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 905: россияне продвинулись в Покровск и уже говорят о территориальных уступках