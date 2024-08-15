Война — день 904: у ВСУ успехи в Курской области, а россияне давят на Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Россия в течение 904 дней тщетно пытается захватить Украину, хотя и в последнее время увеличивает давление на восточном направлении, ставя в приоритет захват городов Покровск и Мирноград. В свою очередь ВСУ успешно ведут боевые действия в Курской области уже более недели и не дает россиянам возможности отбить свою территорию. При этом украинские журналисты окончательно развеяли заявления пропаганды о том, что российская армия якобы удерживает Суджу.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российские БПЛА все еще присутствуют в нескольких областях. Большая их часть сконцентрирована в районе Снегиревки (Николаевской области)

00:00 В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Кроме того, россияне запустили несколько ударных БПЛА с востока и юга

С ситуацией в Украине за 12 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 901: россияне устроили провокацию на ЗАЭС и сотнями сдаются в плен в Курской области

О новостях и событиях 13 августа мы рассказывали здесь: Война — день 902: украинские военные продвигаются в Курской области и заняли десятки сел

О том, что происходило 14 августа, читайте в трансляции: Война — день 903: ВСУ заняли более 70 сел в Курской области, а россияне штурмуют по всей линии фронта