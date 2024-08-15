Війна — день 904: у ЗСУ успіхи в Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі

Оперативно про головне за добу

Росія протягом 904 днів марно намагається захопити Україну, хоча й останнім часом збільшує тиск на східному напрямку, ставлячи у пріоритет захоплення міст Покровськ та Мирноград. Своєю чергою, ЗСУ успішно ведуть бойові дії в Курській області вже понад тиждень і не дає росіянам можливості відбити свою територію. При цьому українські журналісти остаточно розвіяли заяви пропаганди про те, що російська армія нібито утримує Суджу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА все ще присутні у кількох областях. Більша частина їх сконцентрована в районі Снігурівки (Миколаївської області)

00:00 В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, росіяни запустили кілька ударних БПЛА зі сходу та півдня

З ситуацією в Україні за 12 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 901: росіяни влаштували провокацію на ЗАЕС і сотнями здаються в полон у Курській області

Про новини та події 13 серпня ми розповідали тут: Війна — день 902: українські військові просуваються в Курській області та зайняли десятки сіл

Про те, що відбувалося 14 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 903: ЗСУ зайняли понад 70 сіл у Курській області, а росіяни штурмують по всій лінії фронту