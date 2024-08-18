Війна — день 907: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" Курської області, а окупанти тиснуть на сході

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, як і не зупиняються спроби окупантів просунутися на східному напрямку. Найбільш активні бої, як і раніше, відбуваються на Покровському напрямку, на якому лише за попередню добу сталося 35 бойових зіткнень. Однак наразі основна увага зміщена на те, що відбувається у Курській області, де ЗСУ продовжують масштабну операцію зі створення "санітарної зони".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У селі Зване (Курська область) майже знищено другий міст через річку Сейм, що збільшує шанси російського угрупування опинитися у пастці.

Про новини та події 14 серпня ми розповідали тут: Війна — день 903: ЗСУ зайняли понад 70 сіл у Курській області, а росіяни штурмують по всій лінії фронту

Про те, що відбувалося 15 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 904: у ЗСУ успіхи в Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі

З ситуацією в Україні за 16 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 905: росіяни просунулися до Покровська і вже говорять про територіальні поступки