Росіяни пішли на ще один "жест доброї волі"

Російські війська залишили частину своїх територій у Курській області на правому березі річки Сейм. Йдеться про прикордонну ділянку в районі населеного пункту Тьоткіно.

Про це повідомили російські Z-канали у Telegram. Як і належить, неможливість утримання позиції у цьому районі було подано як "організований відступ".

"Населені пункти евакуйовано, два мости, у Тьоткіно та Попово-Лежачі, підірвано при підході ворога. Зайнято нові підготовлені рубежі оборони", — повідомили пропагандисти.

Згадана росіянами ділянка знаходиться на північний захід від Сум. Він "затиснутий" українським кордоном на заході та річкою Сейм на сході, а контроль над ним навряд чи матиме суттєве значення.

По суті, росіяни залишили українцям населений пункт Отруба, проте за даними на 2010 рік там проживала одна людина, тобто селище можна вважати мертвим. З іншого боку річки лежать два населені пункти Тьоткіно та Попово-Лежачі із загальним населенням майже 5 тисяч осіб, проте за необхідності ЗСУ і так можуть отримати доступ зі східної сторони, оскільки вони знаходяться у своєрідній "кишені", оточеній українським кордоном з трьох сторін.

При цьому враховуючи те, що ЗСУ напередодні знищили мости через річку Сейм на північ від зазначеного населеного пункту, весь цей район по суті вже знаходиться у пастці разом із майже трьома десятками населених пунктів.

Як повідомлялося раніше, знищення мосту через Сейм потрапило на відео. Пропагандисти повідомляють, що ударів завдали ракети до HIMARS, проте деякі з них припустили, що міст був зруйнований французькою авіабомбою AASM Hammer. На користь другого варіанта говорить те, що новина про поразку мети оприлюднила пресслужба Повітряних сил України.