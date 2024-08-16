ЗСУ знищили міст на Курщині: Himars допоможуть відрізати значну частину території від Росії (фото)

Понад 27 населених пунктів залишились без сполучення з РФ

Збройні Сили України (ЗСУ) повністю знищили міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області, де йдуть бої. Попередньо нищівні удари було завдано РСЗВ "Himars".

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що частина Глушківського району наразі відрізана, зокрема, населені пункти Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27.

У мережі стверджують, що ЗСУ вже кілька днів били по вже знищеному мосту, про це ж свідчать і фото зроблені 15 серпня. Пропагандисти пишуть, що обстріл відбувався боєприпасами MLRS, а нищівні удари завдано американською системою "Himars".

Міст 16 серпня

Міст 15 серпня

Міст 15 серпня

"Пів години тому українці знову вдарили мостом. Після цього обрушився один із прольотів. Частина Глушківського району зараз відрізана — це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати мирне населення тепер можна лише водою", — пишуть у мережі.

За словами окупантів, українські бійці також завдають удари по мосту у селі Званне Глушківського району. ЗСУ нібито перейшли до реалізації плану захоплення ділянки вищевказаного району біля річки Сейм.

Зауважимо, що відстань від зруйнованого мосту до кордону України приблизно 11 км.

На мапі нижче відмічено район Курської області, який через руйнування мосту може бути відрізаний і взятий під контроль ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ЗСУ показали видовищне відео перших годин Курської операції.