Війна — день 905: росіяни просунулись до Покровська і вже говорять про територіальні поступки

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському та Торецькому напрямках. За останніми даними, до Покровської громади вони значно просунулись — їм залишилось лише 10 км. На цьому напрямку фіксується перекидання сил противника. Водночас ситуація з операцією України у Курській області змусила росіян вже почати говорити про поступки власною територією. І не дарма, адже ЗСУ на Курщині мають просування кожен день.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У вечірньому зведенні Генштаб зауважив, що найбільша кількість бойових зіткнень на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни атакували 14 разів біля Торецька та Нью-Йорка, але успіху не мали.

Торецький напрямок на мапі Deep State

Армія РФ атакувала поблизу Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Миколаївки, Новогродівки, Новожеланного, Скучного, Птичого. Сили оборони відбили 27 атак, 12 — ще продовжуються.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Вісім боєзіткнень завершено, два — тривають.

Курахівській напрямок на мапі Deep State

З ситуацією в Україні за 13 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 902: українські військові просуваються в Курській області та зайняли десятки сіл

Про новини та події 14 серпня ми розповідали тут: Війна — день 903: ЗСУ зайняли понад 70 сіл у Курській області, а росіяни штурмують по всій лінії фронту

Про те, що відбувалося 15 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 904: у ЗСУ успіхи в Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі