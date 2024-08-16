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Війна — день 905: росіяни просунулись до Покровська і вже говорять про територіальні поступки

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському та Торецькому напрямках. За останніми даними, до Покровської громади вони значно просунулись — їм залишилось лише 10 км. На цьому напрямку фіксується перекидання сил противника. Водночас ситуація з операцією України у Курській області змусила росіян вже почати говорити про поступки власною територією. І не дарма, адже ЗСУ на Курщині мають просування кожен день.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У вечірньому зведенні Генштаб зауважив, що найбільша кількість бойових зіткнень на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни атакували 14 разів біля Торецька та Нью-Йорка, але успіху не мали.

Торецький напрямок на мапі Deep State

Армія РФ атакувала поблизу Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Миколаївки, Новогродівки, Новожеланного, Скучного, Птичого. Сили оборони відбили 27 атак, 12 — ще продовжуються.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Вісім боєзіткнень завершено, два — тривають.

Курахівській напрямок на мапі Deep State

З ситуацією в Україні за 13 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 902: українські військові просуваються в Курській області та зайняли десятки сіл

Про новини та події 14 серпня ми розповідали тут: Війна — день 903: ЗСУ зайняли понад 70 сіл у Курській області, а росіяни штурмують по всій лінії фронту

Про те, що відбувалося 15 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 904: у ЗСУ успіхи в Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі