Война — день 905: россияне продвинулись к Покровску и уже говорят о территориальных уступках

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском и Торецком направлениях. По последним данным, к Покровскую громаде они значительно продвинулись — им осталось всего 10 км. На этом направлении фиксируется опрокидывание сил противника. В то же время, ситуация с операцией Украины в Курской области заставила россиян уже начать говорить об уступках собственной территорией. И не зря, ведь ВСУ на Курщине имеют продвижение каждый день.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В вечерней сводке Генштаб отметил, что наибольшее количество боевых столкновений на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях. Россияне атаковали 14 раз у Торецка и Нью-Йорка, но успеха не имели.

Торецкое направление на карте Deep State

Армия РФ атаковала вблизи Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкая, Николаевки, Новогродовки, Новожеланного, Скучного, Птичьего. Силы обороны отразили 27 атак, 12 еще продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боеприкосновений завершено, два — продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

С ситуацией в Украине за 13 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 902: украинские военные продвигаются в Курской области и заняли десятки сел

О новостях и событиях 14 августа мы рассказывали здесь: Война — день 903: ВСУ заняли более 70 сел в Курской области, а россияне штурмуют по всей линии фронта

О том, что происходило 15 августа, читайте в трансляции: Война — день 904: в ВСУ успехи в Курской области, а россияне давят на Донбассе