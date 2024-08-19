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Війна — день 908: росіяни посилюють тиск під Покровськом, а ЗСУ готують нові удари у Курській області

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати масований російський наступ на сході, а найбільш критична ситуація залишається в районі Покровська, де минулої доби сталося 33 бойових зіткнення зі 110, які були зафіксовані по всьому фронту. Також росіяни намагаються знайти потрібні резерви, щоб зупинити операцію ЗСУ у Курській області, а в Україні кажуть, що успіхи там це лише перший етап плану Києва.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Аналітичний ресурс DeepState оновив карту бойових дій. Там повідомили, що ЗСУ змогли вибити росіян з Апанасівки, Снагості та Отрубів та змогли просунутися в Ольгівці на Курському фронті. Тим часом росіяни змогли просунутися біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Новожеланного, в Нелепівці та в Нью-Йорку.

Про те, що відбувалося 15 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 904: у ЗСУ успіхи в Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі

З ситуацією в Україні за 16 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 905: росіяни просунулися до Покровська і вже говорять про територіальні поступки

Про новини та події 18 серпня ми розповідали тут: Війна — день 907: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" Курської області, а окупанти тиснуть на сході

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#Україна #Росія #Війна