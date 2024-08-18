Росіяни просуваються, але й ЗСУ мають успіхи: що відбувається на найгарячішому напрямку (карта)

Ворог продовжує тиснути на Сили оборони України

Російські війська продовжують просуватись у Донецькій області. Зокрема ворогу вдалося захопити нові території на Покровському напрямку.

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували Миколаївку. Також зазначається, що ворог просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного.

Водночас Збройні сили України продовжують витісняти росіян з Курської області РФ. Противника відкинули біля села Отруба в Глушковському районі.

Своєю чергою у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив три атаки наших позицій неподалік Вугледара. На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали.

Нагадаємо, російські війська залишили частину своїх територій у Курській області на правому березі річки Сейм. Йдеться про прикордонну ділянку в районі населеного пункту Тьоткіно.