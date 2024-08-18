Россияне продвигаются, но и ВСУ имеют успехи: что происходит на самом горячем направлении (карта)

Враг продолжает давить на Силы обороны Украины

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области. В частности, врагу удалось захватить новые территории на Покровском направлении.

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали Николаевку. Также отмечается, что враг продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают вытеснять россиян из Курской области РФ. Противника отбросили возле села Отруба в Глушковском районе.

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, близ Часового Яра и Ивановского. На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 19 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили восемь атак в направлении Красногоровки. На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций недалеко от Угледара. На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

Напомним, российские войска покинули часть своих территорий в Курской области на правом берегу реки Сейм. Речь идет о приграничном участке в районе населенного пункта Теткино.