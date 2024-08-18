Оказались на грани окружения: в Курской области крупная группировка россиян может попасть в неприятности

Российские войска подтянули подкрепление, но остановить украинские войска россияне не способны – нужно больше сил

В результате удачных ударов Сил обороны Украины по мостам через реку Сейм в Курской области РФ для большой группировки российских оккупантов сложилась очень неприятная ситуация. Более 2,5 тысяч российских военных могут попасть в оперативное окружение.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДOM. По его словам, через Сейм переброшены три моста, два из них уже уничтожены ударами ВСУ.

"Вчера мы слышали о подрыве моста через реку Сейм. Там три моста. Соответственно, если все три моста будут уничтожены, а по некоторым данным уничтожены уже два из трех, то в этом случае в оперативном окружении может оказаться 2,5 тысячи российских военнослужащих, держащие оборону в этом районе. То есть, там районы ограничены рекой, с севера и юга украинской границы, с юга и с запада украинской границы, а с востока – территория, которая занята ВСУ. Поэтому, когда украинские военные займут оборону по реке, выбить их оттуда будет гораздо сложнее, чем на это рассчитывают россияне", – сказал он.

Попович добавил, что российские войска подтянули подкрепление, но остановить украинские войска россияне не способны – нужно больше сил. Снимать войска можно только с фронта, свободных резервов у российской армии нет. Но политическое и военное руководство РФ не было готово к такому развитию событий, поэтому на границу отправили срочников, которые по сравнению с опытными бригадами ВСУ могут считаться небоеспособными.

"И что характерно, россияне намерены и дальше бросать срочников для сдерживания ВСУ. Это показало полную неготовность вооруженных сил РФ к этому удару. Сейчас там наблюдаются разрозненные действия. Плюс ко всему, ощущается конфликт между силовыми структурами РФ. Военную операцию российский диктатор Путин дает проводить не военному ведомству, а Федеральной службе безопасности. Но пока это не играет на руку российскому руководству", – отметил эксперт.

Сейчас России следует что-то делать с тем, что впервые с 1941 года на российскую территорию вошли иностранные войска. Но Москва не готова к этому, поскольку придется признать, что на территории РФ началась война, а это нарушит своеобразный "общественный договор" между российским диктатором Путиным и русским народом.

"Грубо говоря, российскому руководству нужно признать, что на территории РФ идет война. А это сделать очень трудно, потому что в таком случае будет нарушен основополагающий общественный договор между руководством РФ и российским обществом. Руководство РФ гарантировало неприкосновенность границ. Сейчас неприкосновенность границ нарушена, и возникают вопросы о функциональности руководства. То есть, система может пойти кувырком – могут начаться неудобные вопросы со стороны общества", – резюмировал Попович.

Тем временем россияне, похоже, меняют отношение к власти после того, как Кремль продемонстрировал вялость и беспомощность после начала боев в Курской области. Количество недовольных действиями российского правительства возросло впервые после того, как в 2023 году руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин совершил вооруженный мятеж и организовал поход на Москву.

Кстати, моральное разложение и паника в РФ уже достигли того уровня, что россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Более того, не исключено, что придется отдать Украине все приграничные территории.