Опинилися на межі оточення: в Курській області велике угруповання росіян може потрапити у халепу

Російські війська підтягнули підкріплення, але зупинити українські війська росіяни не здатні – потрібно більше сил

Внаслідок вдалих ударів Сил оборони України по мостах через річку Сейм в Курській області РФ для великого угруповання російських окупантів склалася дуже неприємна ситуація. Понад 2,5 тисячі російських військових можуть потрапити в оперативне оточення.

Про це сказав військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДOM. За його словами, через Сейм перекинуто три мости, два з них вже знищено ударами ЗСУ.

"Учора ми чули про підрив мосту через річку Сейм. Там три мости. Відповідно, якщо всі три мости буде знищено, а за деякими даними знищено вже два з трьох, то в цьому випадку в оперативному оточенні може опинитися 2,5 тисячі російських військовослужбовців, які тримають оборону в цьому районі. Тобто, там райони обмежені річкою, з півночі та півдня українського кордону, з півдня і з заходу українського кордону, а зі сходу – територія, яка зайнята ЗСУ. Тому, коли українські військові займуть оборону по річці, вибити їх звідти буде набагато складніше, ніж як на це розраховують росіяни", – сказав він.

Попович додав, що російські війська підтягнули підкріплення, але зупинити українські війська росіяни не здатні – потрібно більше сил. Знімати війська можна тільки з фронту, вільних резервів в російської армії немає. Але політичне та військове керівництво РФ не було готове до такого розвитку подій – тому на кордон відправили строковиків, які у порівнянні з досвідченими бригадами ЗСУ можуть вважатися небоєздатними.

"І що характерно, росіяни мають намір і далі кидати строковиків для стримування ЗСУ. Це показало повну неготовність збройних сил РФ до цього удару. Зараз там спостерігаються розрізнені дії. Плюс до всього, відчувається конфлікт між силовими структурами РФ. Військову операцію російський диктатор Путін дає проводити не військовому відомству, а Федеральній службі безпеки. Але поки що це не грає на руку російському керівництву", – зазначив експерт.

Зараз Росії потрібно щось робити із тим, що вперше з 1941 року на російську територію увійшли іноземні війська. Але Москва не готова до цього, оскільки доведеться визнати, що на території РФ почалася війна, а це порушить своєрідний "суспільний договір" між російським диктатором Путіним та російським народом.

"Грубо кажучи, російському керівництву потрібно визнати, що на території РФ йде війна. А це зробити дуже важко, тому що в такому разі буде порушено основоположний суспільний договір між керівництвом РФ і російським суспільством. Керівництво РФ гарантувало недоторканність кордонів. Зараз недоторканність кордонів порушено, і виникають питання про функціональність керівництва. Тобто, система може піти шкереберть – можуть початися незручні запитання з боку суспільства", – резюмував Попович.

Тим часом росіяни, схоже, змінюють ставлення до своєї влади після того, як Кремль продемонстрував млявість та безпорадність після початку боїв в Курській області. Кількість невдоволених діями російського уряду зросла вперше після того, як у 2023 році керівник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин вчинив збройний заколот та організував похід на Москву.

Доречі, моральне розкладення та паніка в РФ вже досягли того рівня, що росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Щобільше, не виключено, що доведеться віддати Україні усі прикордонні території.