Паника, отчаяние и массовая сдача: как ВСУ "наловили" в Курской области столько российских срочников

Российские срочники первыми встретили атаку ВСУ и начали массово сдаваться в плен – десятками и сотнями

Во время наступления Вооруженных сил Украины в Курской области российские солдаты срочной службы оказались одними из немногих российских подразделений, оказавшихся на пути у опытных украинских бригад. Неудивительно, что почти небоеспособные срочники начали сдаваться в плен десятками и сотнями – совсем не желая умирать.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. Журналисты смогли поговорить с пленными в одном из временных лагерей военнопленных Сумской области, где находится 320 пленных. 80% из них – срочники.

Один из российских срочников по имени Василий сказал, что нес службу в приграничной Курской области. Его позиции были захвачены 6 августа, в первый день украинского наступления. Срочники не ожидали украинского наступления, в частности, россиянин признал – он "никогда не думал, что это произойдет". Часть его товарищей погибла, он и другие смогли спастись потому, что "забежали в березовую рощу и скрылись".

"Оказалось, что российскую границу защищали слабо, преимущественно молодыми солдатами срочной службы, которые в интервью рассказывали, что сдаются или оставляют свои позиции. Рядовой Василий рассказал, что выжил, пролежав в березовом лесу у российской границы три дня, покрытый ветвями и листьями, прежде чем решил сдаться", – отмечает издание.

Россия прикрывала границу опорными бетонными и земляными пунктами с гарнизонами в один взвод (до 30 человек). Расположенные на расстоянии до 1,5 км друг от друга, укрепления быстро сдались перед напором ВСУ. Еще один пленник россиян, 21-летний срочник Игорь, сказал, что за несколько дней до начала наступления артиллерия ВСУ начала активно обстреливать российские укрепления. Российские командиры игнорировали доклады об этом. В день атаки укрепление, которое должен был оборонять Игорь, сгорело из-за обстрела, а срочник вместе с 11 другими военными решил бежать в лес. Из этой группы выжило только пятеро.

20-летний срочник Сергей из Татарстана сказал изданию, что его жизнь и жизнь еще 28 военных РФ спас их командир – сначала он вывел гарнизон по укреплению, чтобы отступить, а затем, когда военные спрятались в деревне и были окружены воинами ВСУ, приказал сдаться. Вся группа россиян сдалась – и вся она до сих пор жива.

Тем временем россияне, похоже, меняют отношение к власти после того, как Кремль продемонстрировал вялость и беспомощность после начала боев в Курской области. Количество недовольных действиями российского правительства возросло впервые после того, как в 2023 году руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин совершил вооруженный мятеж и организовал поход на Москву.

Кстати, моральное разложение и паника в РФ уже достигли того уровня, что россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Более того, не исключено, что придется отдать Украине все приграничные территории.