Россияне продвигаются вглубь Донбасса: что происходит на самом горячем направлении фронта (карта)

На одном участке снизилась интенсивность боевых действий

Продолжается 904-й день войны с русскими оккупантами. За прошедшие сутки, 14 августа, россияне могли захватить новые территории в Донецкой области.

По данным аналитического портала deepstate, враг мог оккупировать Желанное и Орловку.

Кроме того, аналитики пишут, что армия РФ могла продвинуться в четырех населенных пунктах. Речь идет о Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке.

Орловку и Желанное могли оккупировать

Россияне продвинулись в Нью-Йорке

Продвижение в Журавке и Николаевке

Продвижение в Красногоровке

В Генеральном Штабе Вооруженных сил Украины в ежедневной сводке о ситуации на фронте сообщили, что за предыдущие сутки произошло 153 боевых столкновения. Российские оккупанты совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия. На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Торецкого и Северного, 18 боеприкосновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в трех локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь на протяжении дня агрессор атаковал украинские подразделения 55 раз. Наибольшую активность проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного. 40 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боеприкосновений продолжаются.

"Оккупанты на этом направлении потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными; танк, РСЗО, две боевых бронированных машины и семь автомобилей — уничтоженными. Также украинские защитники нанесли существенные повреждения двум артиллерийским системам, двум боевым бронированным машинам и трем автомобилям врага" — говорится в сводке Генштаба.

Кроме этого, главный сержант 93-й ОМБр "Холодный овраг" Иван Буряк "Серый" сообщил, что на направлении Часового Яра интенсивность боевых действий немного снизилась.

"Но снижение интенсивности боевых действий на нашем направлении исключительно из-за того, что мы фактически уничтожили на 60% личный состав нашего врага. И они сейчас не могут подтянуть резервы, ведь их резервы привлечены где-то там по другим направлениям, дай Бог им там и остаться вот поэтому интенсивность немного спала, напряжения есть, они не останавливаются", — заявил он в эфире КИЕВ24.

Ранее Телеграф писал, что украинское наступление в Курской области РФ стало ощутимым фактором влияния на российскую оборону, безопасность и логистические маршруты. Россияне, испуганные перспективой мощной атаки ВСУ, начали активно строить на частично контролируемой Курщине всевозможные укрепления.