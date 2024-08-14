Ударили по машине Госпитальеров: россияне убили двух украинских медиков в Харьковской области (фото)

Оккупанты использовали дрон для атаки

Российские оккупанты атаковали автомобиль добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" в Харьковской области. Также взрывом задело гражданский автомобиль.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, враг ударил по "бусику" медиков-волонтеров с помощью FPV-дрона. Произошло это в селе Белый Колодеь.

В этот момент в авто находилось двое медиков — мужчина и женщина. К сожалению, они оба погибли. Автомобиль был уничтожен полностью. Кроме того, взрывом из российского беспилотника задел также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, все они ранены.

Болвинов также опубликовал фото с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погибла журналистка и парамедикиня добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух. Трагедия произошла во время ротации на Харьковском направлении.