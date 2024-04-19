Пришла на фронт 18-летней девушкой: что известно о госпитальерке "Вільній" (фото)

Девушка на фронте с 2017 года

Защищать Украину на фронт отправились не только мужчины. Всего в армии насчитывается более 45 тысяч военнослужащих. Они исполняют разные роли, немало среди них и боевых медиков. Однако история госпитальерки Екатерины выделяется даже среди них — на фронт девушка стремилась поехать еще школьницей, поэтому подготовку прошла до достижения совершеннолетия.

"Хрупкая девушка с крепким характером", — именно так характеризуют Екатерину с позывным "Вільна" в добровольческом медицинском батальоне "Госпитальеры". После того, как ей исполнилось 18, она отправилась на передовую — к "Волкам Да Винчи" в Авдеевскую промзону. Это произошло в 2017 году.

Госпитальер "Вільна"

В настоящее время юная женщина уже опытный боевой медик. После вторжения россиян была медиком разведывательной группы и выходила на задания. Екатерина уверена — даже если это хрупкая женщина, она будет полезна на боевых должностях. "Вільна" вспоминает о случившемся летом близ Клещиевки. Поступило сообщение о раненом на расстоянии нижней конечности. Вместе с боевым медиком подразделения на HMMWV госпитальерка отправилась на эвакуацию. Отмечает, что они оба были "компактного телосложения, как раз для удобной работы в ограниченном пространстве броневика".

Екатерина работала с разведчиками

На подъезде они попали под артобстрелы. Спасать раненого пришлось на ходу – переливать цельную кровь, стабилизировать в дороге. "Я на мгновение задумалась, что попала в какой-то чертов американский боевик: хамви, переливание крови, взрывы на фоне. Но, к сожалению, это не декорации, здесь все по-настоящему: калечатся люди, по-настоящему гибнут ", — рассказывает "Вільна". Кроме работы на фронте, Екатерина также учит следующие поколения госпитальеров как инструктор учебного центра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте известного активиста и военного Павла Петриченко. Он известен среди прочего тем, что обратился к президенту Украины с просьбой ограничить работу онлайн-казино.