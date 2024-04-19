Прийшла на фронт 18-річною юнкою: що відомо про госпітальєрку "Вільну" (фото)

Дівчина на фронті з 2017 року

Захищати Україну на фронт відправилися не тільки чоловіки. Загалом в армії нараховують понад 45 тисяч військовослужбовиць. Вони виконують різні ролі, чимало серед них і бойових медиків. Однак історія госпітальєрки Катерини вирізняється навіть з-поміж них — на фронт дівчина прагнула поїхати ще школяркою, тож вишколи пройшла до досягнення повноліття.

"Тендітна дівчина з міцним характером", — саме так характеризують Катерину з позивним "Вільна" у добровольчому медичному батальйоні "Госпітальєри". Після того, як їй виповнилося 18 вона відправилась на передову — до "Вовків Да Вінчі" в Авдіївську промзону. Це сталося у 2017 році.

Госпітальєрка "Вільна"

Наразі юна жінка вже досвічений бойовий медик. Після вторгнення росіян була медиком розвідувальної групи та виходила на завдання. Катерина впевнена — навіть, якщо це тендітна жінка, вона буде корисною на бойових посадах. "Вільна" згадує про випадок, що стався влітку поблизу Кліщіївки. Надійшло повідомлення про пораненого із відривом нижньої кінцівки. Разом з бойовим медиком підрозділу на HMMWV госпітальєрка вирушила на евакуацію. Зазначає, що вони обидва були "компактної статури, якраз для зручної роботи в обмеженому просторі броньовика".

Катерина працювала з розвідниками

На під'їзді вони попали під артобстріл. Рятувати пораненого довелося на ходу — переливати цільну кров, стабілізувати в дорозі. "Я на мить замислилась, що потрапила в якийсь чортів американський бойовик: хамві, переливання крові, вибухи на тлі. Та, на жаль, це не декорації, тут все по-справжньому: калічаться люди, по-справжньому гинуть", — розповідає "Вільна". Окрім роботи на фронті, Катерина також навчає наступні покоління Госпітальєрів як інструктор навчального центру.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті відомого активіста та військового Павла Петриченка. Він відомий серед іншого тим, що звернувся до президента України з проханням обмежити роботу онлайн-казино.