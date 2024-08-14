Вдарили по машині Госпітальєрів: росіяни вбили двох українських медиків у Харківській області (фото)

Окупанти використовували дрон для атаки

Російські окупанти атакували автомобіль добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" у Харківській області. Також вибухом зачепило цивільний автомобіль.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. За його даними, ворог вдарив по "бусіку" медиків-волонтерів за допомогою FPV-дрону. Сталося це у селі Білий Колодязь.

У цей момент в авто було двоє медиків — чоловік і жінка. На жаль, вони обоє загинули. Автомобіль було знищено повністю. Крім того, вибухом російського безпілотника зачепило автомобіль цивільних, який також їхав у тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.

Болвінов також опублікував фото з місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинула журналістка та парамедикиня добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух. Трагедія сталась під час ротації на Харківському напрямку.