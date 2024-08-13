На Луганщині загинула наймолодша українська захисниця (фото)

Про дату та місце прощання з українською захисницею повідомлять додатково

На фронті загинула наймолодша з українських захисниць Юлія Бояновська зі Львівської області. Дівчині нещодавно виповнилося 20 років.

Про це повідомила заступниця міського голови міста Бібрськ Львівського району Львівської області Оксана Довгаль. У дівчини залишилися батьки та брат.

Солдат Юлія Бояновська виконувала бойове завдання у Луганській області. Свій останній бій вона прийняла в районі населеного пункту Греківка Сватівського району 12 серпня 2024 року.

Дівчина служила у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора 1 штурмового відділення, 3 штурмового взводу, 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону. Вона добровільно вступила до ЗСУ та підписала контракт. У загиблої захисниці залишилися мама, тато та 17-річний брат Олег. Родом захисниця була із села Книсело Бібрської територіальної громади.

"У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя і навіки стала в ряди Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня. Бібрська громада висловлює щирі співчуття сім’ї, колегам, односельчанам і бойовим побратимам. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання військовослужбовиці повідомимо пізніше", — повідомила Оксана Довгаль.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув поліцейський із Канева Руслан Сліпець. Чоловік боровся із ворогом у Донецькій області.