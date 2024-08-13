В Луганской области погибла самая молодая украинская защитница (фото)

О дате и месте прощания с украинской защитницей сообщат дополнительно

На фронте погибла самая молодая из украинских защитниц — Юлия Бояновская со Львовской области. Девушке недавно исполнилось 20 лет.

Об этом сообщила заместительница городского главы города Бибрск Львовского района Львовской области Оксана Довгаль. У девушки остались родители и брат.

Солдат Юлия Бояновская выполняла боевое задание в Луганской области. Свой последний бой она приняла в районе населенного пункта Грековка Сватовского района 12 августа 2024 года.

Девушка служила в в/ч А4638 на должности старшего стрелка-оператора 1 штурмового отделения, 3 штурмового взвода, 1 штурмовой роты 1 штурмового батальона. Она добровольно вступила в ВСУ и подписала контракт. У погибшей защитницы остались мама, папа и 17-летний брат Олег. Родом защитница была из села Книсело Бибрской территориальной громады.

"В освободительных боях за Украину жертвенно отдала свою жизнь и навеки стала в ряды Небесного Воинства самая молодая наша Героиня. Бибрская община выражает искренние соболезнования семье, коллегам, односельчанам и боевым собратьям. О прибытии траурного кортежа и чин захоронения военнослужащей сообщим позже", — сообщила Оксана Довгаль.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб полицейский из Канева Руслан Слепец. Мужчина боролся с врагом в Донецкой области.