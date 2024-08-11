Приехал к бабушке: раскрыты детали гибели 4-летнего мальчика во время российского обстрела Киевщины

Тела погибших нашли утром

Вследствие российского удара по Киевской области ночью и утром 11 августа погиб ребенок и его отец. Туда они приехали к родственникам.

Об этом сообщает "Мы — Украина". Погибшие находились на первом этаже жилого дома, который был разрушен после падения обломков ракеты. Их тела нашли утром во время разбора завалов.

"Под завалами погиб мальчик 4 лет и его отец. Он вместе с отцом приехал сюда к бабушке и дедушке отдохнуть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела также пострадали три человека. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, предпринимаются попытки спасти хоть какое-то имущество.

Всего же россиянами было повреждено или разрушено восемь домов и четыре автомобиля.

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки в ночь на 11 июля россияне запустили по Украине четыре северокорейские ракеты KN-23, а также 57 БПЛА, из которых 53 были сбиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты совершили ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Удар был нанесен по супермаркету. В результате погибли 14 человек и еще несколько десятков человек оказались в числе пострадавших.