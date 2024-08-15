Росіяни просуваються вглиб Донбасу: що відбувається на найгарячішому напрямку фронту (карта)

На одній ділянці знизилась інтенсивність бойових дій

Триває 904-й день війни з російськими окупантами. Минулої доби, 14 серпня, росіяни могли захопити нові території в Донецькій області.

За даними аналітичного порталу deepstate, ворог міг окупувати Желанне, Орлівку.

Окрім цього, аналітики пишуть, що армія РФ могла просунутись в чотирьох населених пунктах. Мовиться про Нью-Йорк, Миколаївку, Журавці та Красногорівку.

Орлівку та Желенне могли окупувати

Росіяни просунулись у Нью-Йорку

Просування в Журавці та Миколаївці

Просування в Красногорівці

У Генеральному Штабі Збройних сил України у щоденному зведенні про ситуацію на фронті повідомили, що за попередню добу відбулося 153 бойові зіткнення. Російські окупанти здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у трьох локаціях.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів. Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають.

"Окупанти на цьому напрямку втратили більше 250 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк, РСЗВ, дві бойових броньованих машини та сім автомобілів — знищеними. Також українські захисники завдали суттєвих пошкоджень двом артилерійським системам, двом бойовим броньованим машинам та трьом автомобілям противника", — йдеться у зведенні Генштабу.

Окрім цього, головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний яр" Іван Буряк "Сірий" повідомив, що на напрямку Часового Яру інтенсивність бойових дій трішки знизилась.

"Але зниження інтенсивності бойових дій на нашому напрямку виключно через те, що ми фактично знищили на 60% особовий склад нашого ворога. І вони зараз не можуть підтягнути резерви, адже їхні резерви залучені десь там по інших напрямках, дай Боже їм там і залишитись ось тому, інтенсивність трішки спала, напруження є, вони не зупиняються", — заявив він в ефірі КИЇВ24.

Раніше "Телеграф" писав, що український наступ в Курській області РФ став відчутним фактором впливу на російську оборону, безпеку та логістичні маршрути. Росіяни, перелякані перспективою потужної атаки ЗСУ, почали активно будувати на частково контрольованій Курщині різноманітні укріплення.