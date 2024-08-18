У Курській області був лише початок: голова Сумської ОВА розповів, що далі чекає на Росію

На операції у Курській області плани України не обмежені

Україна планує кілька етапів операції у прикордонних областях Росії. Перший з них розгорнувся в Курській області.

Про це розповів голова Сумської ОВА Олексій Дрозденко виданню The Guardian. Він розповів, що щодня до Сум прибуває близько 100 — 150 російських військовополонених.

"Багато російських солдатів, які охороняють кордон — молоді призовники. Вони не хочуть з нами воювати", — сказав він.

Дрозденко додав, що зараз лише перший етап операції на території Росії та незабаром світ побачить інші її частини. При цьому він наголосив, що брав участь у її плануванні, але зобов’язався зберігати мовчання та відмовився розкривати додаткові подробиці.

Він все ж таки зазначив, що ця операція не буде схожою на те, що відбувалося під час рейдів проукраїнських російських груп до Бєлгородської області.

Дрозденко розповів, що Сумська та інші області організували гуманітарну допомогу людям, які опинилися на території під українським контролем, проте додав, що жоден із них не наважився перейти через кордон, щоб стати біженцем в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-лейтенант армії США Бен Ходжес вважає, що Україна битвою у Курській області продемонструвала, що жодних "червоних ліній Путіна" немає.