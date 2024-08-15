Крапка на "червоних лініях": американський генерал пояснив, що значить наступ ЗСУ на Курщині

ЗСУ продемонстрували усім арміям Європи, що попри тотальне поширення дронів здавати в "утиль" класичну військову доктрину рано

Наступ Збройних сил України в частково контрольованій росіянами Курській області поставив жирну крапку на так званих "червоних лініях" російського диктатора Володимира Путіна. Україна явно продемонструвала, що жодних наслідків за атаку на російську територію не буде.

Про це сказав генерал-лейтенант армії США Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, в інтерв'ю Deutsche Welle. Він зазначив, що максимальна відповідь, яку можна очікувати від росіян – чергові масовані ракетні удари, застосування ядерної зброї не буде.

"Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", – сказав він, коментуючи позицію США.

Окрім того, зазначив Годжес, ЗСУ продемонстрували усім арміям Європи, що попри тотальне поширення дронів здавати в "утиль" класичну військову доктрину ще рано. Українська армія реалізувала її на сто процентів – обрала слушний момент, та завдала скоординованого та потужного удару по російських військах.

Зазначимо, що ЗСУ буде важко утримати позиції в Курській області РФ – Росія може атакувати там одночасно з кількох сторін. Проте утримати їх вкрай важливо, оскільки саме від цього залежить, скільки військ Росії доведеться перекидати з фронту на території України.

Як повідомлялося раніше, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, станом на 13 серпня під контролем ЗСУ перебували 74 населені пункти Курської області.

Тим часом у Києві йде обговорення необхідності створення військових комендатур на території області, а Мінреінтеграції вже запустило гарячу лінію для тих мирних жителів, підконтрольних українським силам територій, які хочуть евакуюватися у безпечне місце.