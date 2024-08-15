Точка на "красных линиях": американский генерал объяснил, что значит наступление ВСУ на Курщине

ВСУ продемонстрировали всем армиям Европы, что, несмотря на тотальное распространение дронов, сдавать в "утиль" классическую военную доктрину рано.

Наступление Вооруженных сил Украины в частично контролируемой россиянами Курской области поставило жирную точку на так называемых "красных линиях" российского диктатора Владимира Путина. Украина очевидно продемонстрировала, что никаких последствий за атаку на российскую территорию не будет.

Об этом сказал генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, в интервью Deutsche Welle. Он отметил, что максимальный ответ, который можно ожидать от россиян – очередные массированные ракетные удары, применения ядерного оружия не последует.

"Худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – сказал он, комментируя позицию США.

Кроме того, отметил Ходжес, ВСУ продемонстрировали всем армиям Европы, что, несмотря на тотальное распространение дронов, сдавать в "утиль" классическую военную доктрину еще рано. Украинская армия реализовала ее на сто процентов – выбрала подходящий момент и нанесла скоординированный и мощный удар по российским войскам.

Отметим, что ВСУ будет сложно удержать позиции в Курской области РФ – Россия может атаковать там одновременно с нескольких сторон. Однако удержать их очень важно, поскольку именно от этого зависит, сколько войск России придется опрокидывать с фронта на территории Украины.

Как сообщалось ранее, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 13 августа под контролем ВСУ находились 74 населенных пункта Курской области.

Между тем, в Киеве идет обсуждение необходимости создания военных комендатур на территории области, а Минреинтеграции уже запустило горячую линию для тех мирных жителей, подконтрольных украинским силам территорий, которые хотят эвакуироваться в безопасное место.