ЗСУ не збираються утримувати всі зайняті території

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області Росії. Проте росіяни можуть контратакувати тут наприкінці жовтня.

Про це пише британська газета The Sunday Times. Західні аналітики сходяться на думці, що українці не захочуть намагатися утримати всі позиції, які вони захопили.

"Наразі це успіх для Зеленського та ганьба для російських військових, які вже втратили 15 000 бронетехніки та 6 000 танків і були змушені застосовувати старі танки Т-54, 70-річну модель, списану понад 40 років тому", — пише видання.

З огляду на ймовірність перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США в листопаді, команда прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та високопоставлені особи з минулого британського уряду, включаючи Бориса Джонсона, намагаються зміцнити підтримку України.

"Демократії не повинні зупинятися ні перед чим, щоб забезпечити перемогу свободи. Ми не можемо просто сподіватися, що Україна переможе Росію, ми також повинні надати кошти", — заявив колишній міністр внутрішніх справ Великої Британії Грант Шаппс.

Як розповідав "Телеграф", видання Der Spiegel пише, що росіяни, схоже, готові на ризик територіальних втрат у Курській області, але не хочуть послаблювати тиск своєї армії на Донбасі. Таким чином, мети відтягнути якнайбільше російських підрозділів на оборону Курська не досягнуто.