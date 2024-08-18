ВСУ не собираются удерживать все занятые территории

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области России. Однако россияне могут контратаковать здесь в конце октября.

Об этом пишет британская газета The Sunday Times. Западные аналитики сходятся во мнении, что украинцы не захотят удерживать все позиции, которые они захватили.

"Пока это успех для Зеленского и позор для российских военных, которые уже потеряли 15 000 бронетехники и 6 000 танков и были вынуждены применять старые танки Т-54, 70-летнюю модель, списанную более 40 лет назад", — пишет издание.

Учитывая вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента в США в ноябре, команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера и высокопоставленные лица из прошлого британского правительства, включая Бориса Джонсона, пытаются укрепить поддержку Украины.

"Демократии не должны останавливаться ни перед чем, чтобы обеспечить победу свободы. Мы не можем просто надеяться, что Украина победит Россию, мы также должны предоставить средства", — заявил бывший министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс.

Как рассказывал "Телеграф", издание Der Spiegel пишет, что россияне, похоже, готовы на риск территориальных потерь в Курской области, но не хотят ослаблять давление своей армии на Донбассе. Таким образом, цели оттянуть как можно больше российских подразделений на оборону Курска не достигнуто.