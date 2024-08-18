ВСУ уничтожают мосты через Сейм в Курской области: сколько их еще осталось (карта)

Уничтожение мостов усложняет логистику россиян

Украинские военные продолжают операцию в Курской области России. В частности, идет работа по уничтожению мостов через реку Сейм.

Так, Вооруженные силы Украины уже разрушили два моста в Глушковском районе. Всего здесь находилось три моста через реку Сейм.

Следует отметить, что это серьезно усложняет ситуацию для российских военных, которые пытаются сопротивляться ВСУ. Дело в том, что в этом районе река Сейм достаточно широкая – 70-100 метров.

Уже известно, что ВСУ поразили мосты Глушково и Званном. Последний мост остался в деревне Кариж.

В сети были опубликованы фото, где видно, что мост в Глушково полностью уничтожен. Один из его пролетов находится в воде.

В то же время мост Званному мог быть разрушен лишь частично. Как пишут российские паблики, легковые автомобили все еще могут передвигаться по нему. Однако точной информации, в каком состоянии находится конструкция, пока нет.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, если все три моста будут уничтожены, то в этом случае в оперативном окружении может оказаться 2,5 тысячи российских военнослужащих, держащих оборону в этом районе. Он отметил, что там районы ограничены рекой с севера и юга украинской границы, с юга и с запада украинской границы, а с востока – территория, занятая ВСУ. Попович считает, что когда украинские военные займут оборону по реке, выбить их оттуда будет гораздо сложнее, чем рассчитывают россияне.

Как рассказывал Телеграф, издание Der Spiegel пишет, что россияне, похоже, готовы на риск территориальных потерь в Курской области, но не хотят ослаблять давление своей армии на Донбассе. Таким образом, цели оттянуть как можно больше российских подразделений на оборону Курска не достигнуто.