"Наш обов’язок": український журналіст спалив документи про ухилянтів у військкоматі Суджі (відео)

Журналіст показав відео із Суджі

Український журналіст Юрій Бутусов побував у підконтрольній українській армії Суджі (Курська область) та відвідав будівлю місцевого військкомату. Там він допоміг місцевим ухилянтам.

Зокрема він спалив документи, які містять дані про осіб, які ухиляються від служби в армії. Все це він зняв на відео, яке було оприлюднено у його Youtube-каналі.

"Наш обов’язок — допомогти громадянам, які не бажають воювати проти українців і вмирати за Путіна, тому всі особисті справи були знищені", — сказав він.

Після цього він показово підпалив ящик із документами, в яких містилася інформація про цих людей.

У своєму ролику Бутусов також показав, як виглядають будівлі, де знаходилися місцеві філії ФСБ та МВС, а також деякі інші локації.

Нагадаємо, у Курській області напередодні побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, що Суджа зазнала певних пошкоджень після зіткнень між українською армією та російськими строковиками. Крім того, за межами міста можна побачити знищену бойову техніку, проте загалом цей населений пункт знаходиться у прийнятному стані.