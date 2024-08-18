Журналист показал видео из Суджи

Украинский журналист Юрий Бутусов побывал в подконтрольной украинской армии Судже (Курская область) и посетил здание местного военкомата. Там он помог местным уклонистам.

В частности, он сжег документы, которые содержат данные о лицах, уклоняющихся от службы в армии. Все это он заснял на видео, которое было обнародовано в его Youtube-канале.

"Наша обязанность — помочь гражданам, которые не желают воевать против украинцев и умирать за Путина, так что все личные дела были уничтожены", — сказал он.

После этого он показательно поджег ящик с документами, в которых содержалась информация об этих людях.

В своем ролике Бутусов также показал, как выглядят здания, в которых находились местные филиалы ФСБ и МВД, а также некоторые другие локации.

Напомним, в Курской области накануне побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, что Суджа получила определенные повреждения после столкновений между украинской армией и российскими срочниками. Кроме того, за пределами города можно увидеть уничтоженную боевую технику, однако в целом этот населенный пункт находится в приемлемом состоянии.