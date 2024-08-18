Информация из сети не подтвердилась

Памятник советскому диктатору Владимиру Ленину не был убран в подконтрольном Украине городе Суджа (Курская область). Он получил повреждения в ходе боевых действий, однако его никто не сносил.

Об этом сообщило издание BBC. Отмечается, что слухи о "декоммунизации" Ленина, которые пошли по сети 16 августа, оказались неправдивыми. Примечательно, что к распространению слухов была причастна и советница главы офиса президента Дарья Заривна, а также Минкульт.

Издание отмечает, что во второй половине 17 августа их журналисту удалось побывать в Судже и увидеть, что памятник на самом деле продолжает стоять на месте, хотя он и получил некоторые повреждения.

"Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или нравились, не сносились, не нарушались нормы гуманитарного права. Это может быть расценено как нарушение норм Международного гуманитарного права", — рассказал член комитета по нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

Напомним, в Судже также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как выглядит тот самый памятник.

Напомним, Суджа получила определенные повреждения после столкновений между украинской армией и российскими срочниками. Кроме того, за пределами города можно увидеть уничтоженную боевую технику.